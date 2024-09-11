Adana'da Doktora Şiddet Protestosu - Son Dakika
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Adana'da Doktora Şiddet Protestosu

Adana'da aile sağlığı merkezinde doktorun darp edilmesine meslektaşları tepki göstererek 'Bu insanlık dışı saldırıyı şiddetle kınıyoruz' dedi.

11.09.2024 22:10
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Adana'da doktora şiddet protesto edildi

Adana'da doktorun darp edilmesine meslektaşlarından tepki göstererek "Bu insanlık dışı saldırıyı şiddetle kınıyoruz" dedi

ADANA - Adana'da aile sağlığı merkezinde eşine rapor almak isteyen bir kişi tarafından doktorun darp edilmesine meslektaşları tepki gösterdi.

Olay, dün Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'ndeki aile sağlı merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Seracettin D., eşine rapor almak için aile sağlığı merkezindeki Doktor Can Cevher Gürler'e geldi. Seracettin D., raporda sıkıntı çıkması üzerine doktor Gürler ile tartışmaya başladı. Seracettin D., tartıştığı doktoru öldüresiyle darp edip olay yerinden kaçtı. Gürler, hastaneye kaldırılırken şüpheli Seracettin D. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

"Bu insanlık dışı saldırıyı şiddetle kınıyoruz"

Yaşanan darp olayının ardından Adana İl Sağlık Müdürlüğü önünde hekimler ve sağlık çalışanları basın açıklaması düzenledi. Grup adına konuşan Adana Tabip Odası Başkanı Özden Polatöz, "Meslektaşımız Dr. Can Cevher Gürler in Dumlupınar Aile Sağlığı Merkezi'ndeki muayene odasında uğradığı saldırıyı büyük bir üzüntüyle kamuoyuna duyuruyoruz. Meslektaşımız halen yoğun bakımda tedavi altındadır. Kendisine acil şifalar diliyor, bu insanlık dışı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Türkiye'de sağlık çalışanlarına yönelik maalesef her geçen gün artan ve kaygı verici boyutlara ulaşan bir sorundur. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 5 yılda 30 binden fazla sağlık çalışanı şiddete maruz kalmıştır. Şiddet olaylarının önemli bir kısmı hastanelerde, aile sağlığı merkezlerinde ve acil servislerde yaşanmaktadır. Her gün 100'den fazla sağlık çalışanı sözlü ya da fiziksel saldırıya uğramaktadır. Bu durum, sağlık hizmeti sunan çalışanların güvenli bir çalışma ortamına sahip olmasını imkansız hale getirmektedir" dedi.

"Meslektaşımızın yanındayız ve bu olayın takipçisi olacağız"

Sağlıkta şiddetin yalnızca bireysel sorun olmadığını tüm toplumu etkileyen yapısal bir kriz olduğunu ifade eden Polatöz, "Sağlık çalışanlarının güvenli ve onurlu bir şekilde mesleklerini yapabilmeleri için ciddi adımlar atılmalıdır. Yetkililerin bu konuda acilen etkili önlemler alamsını, sağlık çalışanlarının korunması adına yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesini talep ediyoruz. Dr. Can Cevher Gürler'in yaşadığı bu elim olay, sağlıkta şiddet sorununun ne denli ciddi olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir. Adana Tabip Odası olarak, meslektaşımızın yanındayız ve bu olayın takipçisi olacağız. Sağlıkta şiddete karşı mücadelemizi sürdürecek, meslektaşlarımızın güvenliği ve onuru için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Adana, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Doktora Şiddet Protestosu - Son Dakika

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