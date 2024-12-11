Adana'da Dronla Trafik Denetimi - Son Dakika
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Adana'da Dronla Trafik Denetimi

Kozan'da dronla tespit edilen 60 sürücüye toplam 45 bin 480 TL ceza kesildi.

11.12.2024 23:06
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Polis kural ihlali yapanları dron ile tespit etti

1 saate 60 sürücüye 45 bin 480 lira idari para cezası uygulandı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde polis trafik kuralı ihlali yapan sürücüleri dron ile tespit edip cezai işlem uyguladı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri kural ihlali yapan sürücüleri belirlemek için dronlu uygulama yaptı. Uygulamada polisi emniyet kemeri, kırmızı ışık, yaya geçidi ihlali denetimi yaptı. 1 saate dron ile tespit edilen kural ihlali yapan 60 sürücüye 45 bin 480 TL idari para cezası uygulandı.

Denetimi fark eden sürücülerin trafik ekiplerini görünce emniyet kemeri takması onları cezadan kurtaramadı. Tek tek denetime takılan sürücülerden kimisi denetimi fark etmediğini ifade ederek, "Sağlık olsun. Şehir içinde emniyet kemeri denetimini tuzak" dedi.

Kaynak: İHA

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