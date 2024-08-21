Adana'da ehliyetsiz sürücüyü polis dron ile yakaladı - Son Dakika
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Adana'da ehliyetsiz sürücüyü polis dron ile yakaladı

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Adana'da ehliyeti olmadığı için uygulama yapan trafik polislerini kaçan şahsı polis dron ile takip edip, kovalamaca sonrası yakaladı. O anlar dron kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

21.08.2024 18:49
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Aksiyon filmlerini aratmayan kaçış kamerada

Adana'da ehliyeti olmadığı için uygulama yapan trafik polislerini görünce kaçan şahsı polis dron ile takip edip kovalamaca sonrası yakaladı

ADANA - Adana'da ehliyeti olmadığı için uygulama yapan trafik polislerini görünce kaçan şahsı polis dron ile takip edip, kovalamaca sonrası yakaladı. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik Pınar Mahallesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda denetim gerçekleştirdi. Dronla havadan görüntülenen denetim sırasında polis kontrol noktasına yaklaşan motosiklet sürücüsü F.C., yol kenarında bekleyen diğer motosiklet sürücüleri tarafından uyarılması üzerine kaldırıma çıktı. Bir süre motosikletiyle kaldırımda ilerleyen F.C., daha sonra caddeye inip polislerin yanından geçerek yoluna devam etmek istedi. Trafik polislerinin durumu fark edip durdurmaya çalıştığı motosiklet sürücüsü, ihtarlara uymayarak kaçmaya başladı.

Bunun üzerine bölgede önlem alan motosikletli trafik polisi, kaçan sürücünün peşine düştü. Trafik polisi, takip ettiği sürücü F.C.'yi bir süre sonra durdurdu. Ehliyetsiz olduğu için kaçan F.C.'ye sürücü belgesi olmadan motosiklet kullanmaktan 12 bin 977 lira, polisin "dur" ihtarına uymamaktan bin 506 lira ve kask takmamaktan 690 lira ceza uygulandı.

Aksiyon filmlerini aratmayan kaçış ve yakalanma anı dron kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Adana\'da ehliyetsiz sürücüyü polis dron ile yakaladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da ehliyetsiz sürücüyü polis dron ile yakaladı - Son Dakika

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