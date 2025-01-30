Adana\'da Firari Uyuşturucu Hükümlüsü Yakalandı

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Adana'da uyuşturucu ticareti yapmaktan 19 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, narkotik polisleri tarafından yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü Çetin Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin Seyhan ilçesine bağlı Yeşilevler Mahallesi'nde olduğunu tespit eden narkotik polisleri adrese baskın yaptı.

Baskın sırasında kaçmaya çalışan Çetin Ö. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli cezaevine teslim edildi. - ADANA