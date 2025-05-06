Adana'da Gençlerin Ateş Açma Olayı - Son Dakika
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Adana'da Gençlerin Ateş Açma Olayı

Adana\'da Gençlerin Ateş Açma Olayı

Adana'da 2 genç, trafikteki kavga sonrası gözdağı vermek için ateş açtı. Yakalandılar.

06.05.2025 13:32
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Adana'da gece saatlerinde hafif ticari araçtan ateş açan 2 şüpheli yakalandı. Ateş açan kişinin 17 yaşında olduğu, trafikte önceden kavga ettiği şahıslara gözdağı vermek için olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, sürücünün de 16 yaşında olduğu belirlendi.

Olay, 2 Mayıs'ta merkez Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, N.Y. (17) trafikte tartıştığı kişiler tarafından darbedildi. Birkaç gün sonra N.Y., arkadaşı B.C.Ş.'nin (16) kullandığı hafif ticari araç ile aynı yerden geçti. Bu sırada N.Y., kendisini darbeden şahısların orada olabileceğini düşünerek aracın arka kapısını açıp, gözdağı vermek için ateş açarak kaçtı. Açılan ateş sonucunda bir iş yerine de kurşun isabet etti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde her iki şüpheli de Seyhan'ın Pınar Mahallesi'ndeki ikametlerinde yakalandı. Olayda kullanılan tabanca da N.Y.'nin evinde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü. - ADANA

Kaynak: İHA

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