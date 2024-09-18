Adana'da Haraç Drama: Kundaklama ve Silahlı Saldırılar - Son Dakika
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Adana'da Haraç Drama: Kundaklama ve Silahlı Saldırılar

Adana\'da Haraç Drama: Kundaklama ve Silahlı Saldırılar

Adana'da 10 milyon dolar haraç vermeyen S.Ü.'ye saldırılar arttı, kafesi ve petrol istasyonu kundaklandı.

18.09.2024 09:27
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Adana'da 10 milyon dolar haraç vermediği için önce 2 evladı sonra da petrol istasyonu kurşunlanan S.Ü.'nün son olarak da kafesi ve petrol istasyonu kundaklandı. Kundaklama anı saniye saniye görüntülenirken, haraç vermeyi kabul etmeyen S.Ü., "Beni öldürseler de haraç vermeyeceğim" dedi.

Adana'da yaşayan petrol istasyonu ve kafe sahibi 68 yaşındaki S.Ü.'ün yeğeni Ö.Ü., İstanbul'da geçtiğimiz senelerde iş kurdu. Ancak bir süre sonra Ö.Ü.'nün işleri kötüye gidince battı ve bunun üzerine babası M.Ü. (52) ile birlikte amcası S.Ü.'den para talep etti. S.Ü., para vermeyi kabul etmeyince geçtiğimiz aylarda İstanbul'da bir grup ile anlaşan Ö.Ü., amcasının merkez Yüreğir ve Seyhan ilçesindeki hem petrol istasyonunu hem de kafesini kurşunlattı.

2 evladı ölümden döndü

İş yerlerini kurşunlatmayla da yetinmeyen Ö.Ü., geçtiğimiz 5 Ağustos'ta kuzeni Z.Ü.'yü, daha sonra da 4 Eylül'de diğer kuzeni B.Ü.'yü silahla vurdurup amcasına, "S.Ü., sıra sana geldi. Oğullarını vurdum ama senin kafana sıkacağım" diyerek sesli mesaj attı.

Petrol istasyonunu kapattı

Yaşlı adam, her olayın ardından durumu polise bildirip şikayetçi oldu ancak yeğeni ve kardeşi bir türlü yakalanamadı. Geçtiğimiz aylarda petrol istasyonu art arda motosikletli şahıslar tarafından 2 defa kurşunlanınca S.Ü., istasyonu hizmet dışı bırakıp etrafını çinko ile kapattı.

Kafesi kundaklandı, o anlar kamerada

Son olarak da 16 Eylül'de gece saatlerinde S.Ü.'ye ait merkez Seyhan ilçesine bağlı Mavi Bulvar üzerindeki kafe, motosikletle gelen kimliği belirsiz bir şahıs tarafından benzin dökülerek kundaklandı. O anlar saniye saniye iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı.

Aynı gece petrol istasyonu da kundaklandı

Aynı gece kafenin kundaklanmasından bir süre sonra S.Ü.'ye ait Yüreğir ilçesi Karataş Bulvarı'ndaki petrol istasyonu da yoldan motosikletle geçen 2 şahıs tarafından molotof kokteyli ile kundaklandı. Polis, her 2 olayın şüphelilerini de yakalamak için çalışma başlattı.

"Parayı vermeyeceğim"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan S.Ü., kardeşi ve yeğeninin kendisinden 10 milyon dolar haraç istediğini anlatarak, "5 seferdir saldırıya uğradık. Bahçelerimizi yakmaya çalıştılar. Devletimiz olmasaydı buralar yerle bir olurdu. Sağ olsunlar polislerimiz hep devriye atıyor ama onlar da bunu takip ediyor. Polisler uzaklaştığı anda saldırı yapıyorlar. En son geçtiğimiz gün petrol istasyonuna molotof ile saldırdılar. Kafeyi de yaktılar. 2 oğlumu da vurdular. Benden haraç istiyorlar. Vermiyorum, beni öldürün diyorum" ifadelerini kullandı.

"Silah sıktıkları için haraç 10 milyon dolar oldu"

Her saldırıyı polise bildirdiklerini ancak yeğeni ve kardeşinin saldırılara devam ettiğini öne süren S.Ü., "Petrol istasyonunda 150 kişi ekmek yiyordu kapatmak zorunda kaldık. Kafede en az 100 kişi ekmek yiyordu orayı da yaktılar. Önceden 70 milyon TL haraç istiyorlardı. Daha sonra 3 milyon dolara çıkarttılar. En son da silah sıktıkları için 10 milyon dolar olmuş haraç. Vermeyeceğim fakat o parayı" dedi.

"1 sigaraya dükkan kundaklıyorlar"

Kardeşinin de çete tarafından kullanıldığını söyleyen S.Ü., "Bu çete kardeşimi de kullanıyor. Benim oğlumu vurup görüntülü olarak beni aradılar. 'Bak ne güzel vurduk' diye bana gösterdiler. O çete 16-17 yaşındaki suça bulaşmış çocukları alıp kullanıyor. 1 sigaraya dükkan kundaklıyorlar" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Haraç Drama: Kundaklama ve Silahlı Saldırılar - Son Dakika

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