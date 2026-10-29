Adana Şehir Hastanesi'nde silahlı baba paniği: Kızını hedef aldı, sabah özel harekatla yakalandı - Son Dakika
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Adana Şehir Hastanesi'nde silahlı baba paniği: Kızını hedef aldı, sabah özel harekatla yakalandı

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Adana Şehir Hastanesi\'nde silahlı baba paniği: Kızını hedef aldı, sabah özel harekatla yakalandı
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Cinsel istismara uğradığını öne sürüp polise başvuran genç kız muayene için Adana Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Hastaneye silahla gelen 47 yaşındaki babası M.D., kızını öldürmek istedi; polis genç kızı korumaya aldı. Camlara ateş açıp gece boyu izini kaybettiren baba, sabah beyin cerrahisi bölümündeki boş bir odada bulundu ve özel harekat polislerince gözaltına alındı. İstismar şüphelisinin yakalanması için çalışma sürüyor.

Adana'da cinsel istismara uğradığını öne sürerek polise şikayette bulunan kızını hastanede öldürmek isteyen baba, hastanenin camlarına ateş açtı ve gece boyunca saklandı. Boş bir odada olduğu belirlenen baba, sabah saatlerinde özel harekat polisinin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde yaşayan E.D.'nin cinsel istismara uğradığını öne sürerek polise şikayette bulunmasıyla başladı. Polis ekipleri, genç kızı beden muayenesi için Adana Şehir Hastanesi'ne götürdü.

HASTANEYE SİLAHLA GELDİ

Durumu öğrenen baba M.D. (47), otomobiliyle hastaneye gelerek silahını çekip kızını öldürmek istedi. Polis ekipleri genç kızı kurtararak hastane içerisinde koruma altına aldı. Şüpheli baba ise hastanenin camlarına ateş açtıktan sonra içeri girerek izini kaybettirdi.

GECE BOYU HASTANEDE SAKLANDI

Polis ekipleri ve hastane güvenlik görevlileri, gece boyunca şüpheliyi bulmak için çalışma yürüttü. Sabah saat 07.00 sıralarında babanın, hastanenin beyin cerrahisi bölümündeki boş bir odada olduğu tespit edildi. Şüpheliye teslim olması yönünde çağrı yapıldı ancak baba, teslim olmak yerine silahla ateş açtı.

ÖZEL HAREKAT OPERASYONUYLA YAKALANDI

Bunun üzerine olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan M.D. gözaltına alındı. Genç kız ise devlet koruması altına alındı.

Polis ekiplerinin, genç kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
Şehir Hastanesi3. SayfaGüncelPolisAdanaSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Y. Selim Y. Selim:
    yav ne var bunda tabii ki birilerine söyleyecek en doğru olanı yapmış kız sonra ana babaya söyleyemiyorlar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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