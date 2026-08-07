Esrarengiz olay! İş yeri sahibi ve genç kadın ölü bulundu - Son Dakika
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Esrarengiz olay! İş yeri sahibi ve genç kadın ölü bulundu

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Adana'da feci bir olay meydana geldi. Kentte kepengi kapalı iş yerinde biri kadın 2 kişi ölü bulundu. Vücutlarında yara izine rastlanmayan 2 kişinin egzoz gazından zehirlendiği değerlendiriliyor

Adana’da oto kilit tamiri yapılan bir iş yerinde, iş yeri sahibi ile kimliği henüz belirlenemeyen genç kadın ölü bulundu.

İKİ GENÇ HAREKETSİZ BULUNDU

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi'nde bulunan bir oto kilit tamiri yapılan iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde mesaiye gelen çalışanlar kepengi açarak içeri girdi. Çalışanlar, iş yeri sahibi Ömer Can Çinçik (27) dükkan içerisinde, Rabia Sultan Mantı'yı (25) ise içeride bulunan bir otomobilde hareketsiz halde bulunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Esrarengiz olay! İş yeri sahibi ve genç kadın ölü bulundu

İKİSİ DE OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ömer Can Çinçik ile Rabia Sultan Mantı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin iş yerindeki çalışmalarının ardından iki kişinin cenazesi, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İLK ŞÜPHE EGZOZ GAZI

Polis ekipleri olayın tüm yönleriyle araştırıldığını bildirirken, iki kişinin kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. Vücutlarında yara izine rastlanmayan 2 kişinin egzoz gazından zehirlendiği değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Esrarengiz olay! İş yeri sahibi ve genç kadın ölü bulundu
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Olaylar, Adana, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esrarengiz olay! İş yeri sahibi ve genç kadın ölü bulundu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • 123612e6 123612e6:
    Adana Tehlike 1 0 Yanıtla
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