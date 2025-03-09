Adana\'da İşyerine Kurşunlama Olayı

Adana'da gece işyerini kurşunlayan şüpheli ya da şüpheliler kaçtı.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Mücahitler Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre gece iş yerinin önüne gelen şüpheli ya da şüpheliler silahla ateş etti. İş yerinin camlarına ve kepengine kurşun isabet ederken şüpheli ya da şüpheliler olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar olayı polise bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen ekipler olayın faillerini yakalamak için çalışma başlattı. İş yerine 46 mermi sıkıldığı öne sürüldü. - ADANA