Adana'da Kamyonunda 11 Bin 400 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirilen Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Adana'da Kamyonunda 11 Bin 400 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirilen Şüpheli Gözaltına Alındı

Adana\'da Kamyonunda 11 Bin 400 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirilen Şüpheli Gözaltına Alındı

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sarıçam ilçesi yakınındaki uygulama noktasında durdurulan bir kamyonun kasasında 11 bin 400 litre kaçak akaryakıt buldu. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

09.02.2024 10:37
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Adana'da uygulama noktasında durdurulan bir kamyonda 11 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Sarıçam ilçesi yakınındaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyonu durdurarak arama yaptı. Kamyonun kasasındaki plastik tanklarda 11 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Polis ekipleri, kamyonetin sürücüsünü gözaltına aldı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Kamyonunda 11 Bin 400 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirilen Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da Kamyonunda 11 Bin 400 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirilen Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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