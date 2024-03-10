Kadınlar Günü'nde katledilen doktorun son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Kadınlar Günü'nde katledilen doktorun son görüntüleri ortaya çıktı

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Adana'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ayrıldığı asker eşi tarafından öldürülen doktor Feray Kaplan'ın çocuklarıyla son görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. Katilin olay yerinden soğukkanlı bir şekilde ayrıldığı görüldü.

10.03.2024 11:52  Güncelleme: 12:56
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39 yaşındaki Feray Kaplan, 8 Mart'ta 1 yıl önce boşandığı asker eşi tarafından katledildiği olayın kamera kayıtları ortaya çıktı. Talihsiz kadının çocuklarıyla apartmana girişi, ardından eski eşinin apartmana girerek cinayeti işledikten sonra soğukkanlı bir şekilde çıktığı belirlendi.

ESKİ EŞİNİ KATLEDİP TELEFONLA KONUŞARAK ÇIKTI

Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi 81156 sokakta bulunan Zakir Gergin Apartmanı'nda Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi'nde başhekim yardımcısı olan acil tıp uzmanı doktor Feray Balkan (39), Gaziantep'e kendisini ziyarete gelen annesi Eda'yı (65) evine bırakmak için kızı Asya (12) ve oğlu Aliş (4) ile birlikte Adana'ya geldi.

Apartmana geldiği sırada Feray Balkan, 1 sene önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrıldığı astsubay eşi Seçkin E.'nin apartman çevresinde kendisini beklediğini fark etti. Feray Balkan'ın çocuklarıyla apartmana girdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Eski karısı ve çocuklarının apartmandan girdiği gören Seçkin E. ise peşlerinden içeri girdi. Çocukları yukarı gönderen anne Balkan, eski eşi Seçkin E. ile konuşmaya başladı. Konuşmanın ardından asansöre yönelen Balkan, Seçkin E. tarafından sırtından ve kulağının arkasından vurularak olay yerinde hayatını kaybetti. Zanlı ise hiçbir şey olmamış gibi cep telefonuyla konuşarak olay yerinden ayrıldı.

TUTUKLANDI

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinden kaçmaya çalışan Seçkin E.'yi tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Seçkin E., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Dünya Kadınlar Gününde öldürülen doktorun son görüntüleri ortaya çıktı
Dünya Kadınlar Gününde öldürülen doktorun son görüntüleri ortaya çıktı
Kadınlar Günü\'nde katledilen doktorun son görüntüleri ortaya çıktı
Kaynak: İHA

Çukurova, Adana, Cinayet, 3.Sayfa, Kadın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kadınlar Günü'nde katledilen doktorun son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Yusuf cihan: Neden boş bir görüntü izlettiriyorsunuz. 4 0 Yanıtla

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