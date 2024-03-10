39 yaşındaki Feray Kaplan, 8 Mart'ta 1 yıl önce boşandığı asker eşi tarafından katledildiği olayın kamera kayıtları ortaya çıktı. Talihsiz kadının çocuklarıyla apartmana girişi, ardından eski eşinin apartmana girerek cinayeti işledikten sonra soğukkanlı bir şekilde çıktığı belirlendi.
Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi 81156 sokakta bulunan Zakir Gergin Apartmanı'nda Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi'nde başhekim yardımcısı olan acil tıp uzmanı doktor Feray Balkan (39), Gaziantep'e kendisini ziyarete gelen annesi Eda'yı (65) evine bırakmak için kızı Asya (12) ve oğlu Aliş (4) ile birlikte Adana'ya geldi.
Apartmana geldiği sırada Feray Balkan, 1 sene önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrıldığı astsubay eşi Seçkin E.'nin apartman çevresinde kendisini beklediğini fark etti. Feray Balkan'ın çocuklarıyla apartmana girdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Eski karısı ve çocuklarının apartmandan girdiği gören Seçkin E. ise peşlerinden içeri girdi. Çocukları yukarı gönderen anne Balkan, eski eşi Seçkin E. ile konuşmaya başladı. Konuşmanın ardından asansöre yönelen Balkan, Seçkin E. tarafından sırtından ve kulağının arkasından vurularak olay yerinde hayatını kaybetti. Zanlı ise hiçbir şey olmamış gibi cep telefonuyla konuşarak olay yerinden ayrıldı.
Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinden kaçmaya çalışan Seçkin E.'yi tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Seçkin E., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kadınlar Günü'nde katledilen doktorun son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan silahlı kavgada akrabasının ölümüne neden olan şahıs, adliyeye sevk edildi. Zanlı, jandarmaya teslim olduğu anları canlı yayında paylaştı.
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