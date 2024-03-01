Adana'da kilolarca sakatat ve et çöpe atıldı - Son Dakika
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Adana'da kilolarca sakatat ve et çöpe atıldı

Adana'da zabıta ekiplerince Ramazan öncesi kasaplar çarşısına yapılan denetimde hijyen kurallarına uymayan kilolarca et ve sakatat çöpe atıldı. Ruhsatı olmayan bazı iş yerleri ise mühürlendi.

01.03.2024 19:44  Güncelleme: 19:50
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Adana'da kilolarca sakatat ve et çöpe atıldı

ADANA - Adana'da zabıta ekiplerince Ramazan öncesi kasaplar çarşısına yapılan denetimde hijyen kurallarına uymayan kilolarca et ve sakatat çöpe atıldı. Ruhsatı olmayan bazı iş yerleri ise mühürlendi.

Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Seyhan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ramazan öncesi Adana Kasaplar Çarşısı'na denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimde çalışma ruhsatı olmayan iş yerleri zabıta tarafından mühürlendi.

Kilolarca sakatat ve et çöpe atıldı

Ayrıca denetimde halk sağlığını tehlikeye sokacak kilolarca et ve sakatatlar çöpe atıldı.

Adana\'da kilolarca sakatat ve et çöpe atıldı
Kaynak: İHA

Zabıta, Adana, Belediye, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da kilolarca sakatat ve et çöpe atıldı - Son Dakika

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