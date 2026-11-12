Adana'da mahkeme eski eşine 10 el ateş eden sanığın tutukluluğunu sürdürdü - Son Dakika
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Adana'da mahkeme eski eşine 10 el ateş eden sanığın tutukluluğunu sürdürdü

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Adana\'da mahkeme eski eşine 10 el ateş eden sanığın tutukluluğunu sürdürdü
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Adana\'da mahkeme eski eşine 10 el ateş eden sanığın tutukluluğunu sürdürdü
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Adana'da 3 yıl önce boşandığı eski eşini 10 el ateşle yaralayan sanığın duruşmasında mahkeme tutukluluk halinin devamına karar verdi. Tahliye talebi kabul edilmezken dava 26 Ocak 2027'ye ertelendi; eski eş korkmadan konuşmaya devam edeceğini söyledi.

Adana'da 3 yıl önce boşandığı eski eşini tabancayla vurarak yaralamaktan tutuklanan şahsın davasının 2'nci duruşması görüldü. Avukatları, sanığın cezaevinde olduğu için ticaretinin sekteye uğradığını belirterek, tutuksuz yargılanmasını talep etti. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken, Dilan Öztürk, "Ben hayatta kaldığım için korkmadan konuşabiliyorum ve konuşmaya devam edeceğim" dedi.

Biyolog Dilan Öztürk, psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü öne sürdüğü iş adamı Ali K.'den 3 yıl önce boşandı. Öztürk, boşanmanın ardından tehditlerine maruz kaldığı eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Tehditlerin sona ermesi üzerine bu kararı uzatmayan Öztürk, geçtiğimiz 26 Mart'ta çocukları A.K. (5) ile Ş.K.'yi (7) okula götürmek için evden çıktı. Sabah saatlerinde eski eşini arayan Ali K., çocuklarıyla görüşmek istediğini söyledi. Bir süre sonra apartmandan çocuklarıyla çıkan Öztürk'ün önünü kesen Ali K., belinden çıkardığı tabancayla 10 el ateş ederek eski eşini bacaklarından yaraladı. Daha sonra otomobilini eski eşinin üzerine sürdüğü öne sürülen Ali K., çevredekilerin müdahalesi üzerine kaçtı. Olayın ardından Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim olan Ali K. ifadesinde, "Çocuklarımın gözleri önünde kazayla oldu. Benim yaralama gibi bir düşüncem yoktu" dedi.

Sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ali K. hakkında hazırlanan iddianame, Adana 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Tabancayla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanığın 'boşandığı eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs', 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' ve 'silahla tehdit' suçlarından 28 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.

"Tetiğe kimin bastığını hatırlamıyorum"

Duruşmada konuşan Ali K., boşandığı eşiyle herhangi bir husumetin olmadığını söyleyerek, "Dilan, benim elime müdahale ederken tabanca ateş aldı. Tetiğe kimin bastığını hatırlamıyorum. Dilan'ın nasıl yaralandığını fark etmedim. Yaşadığım sinir krizi nedeniyle toprağa doğru iki el ateş ettim. Sonrasında aracıma binerek olay yerinden uzaklaştım. Tabancayı da araçtan dışarı attım. Dilan'a yönelik 'Senin kafana sıkacağım' ifadesini kullanmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim" ifadelerini kullandı.

Dilan Öztürk ise bu beyanların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Sanığın avukatları, duruşmada, Ali K.'nin cezaevinde olduğu için ticaretinin sekteye uğradığını, maddi kayıp yaşadığını öne sürerek, tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 26 Ocak 2027 tarihine erteledi.

"Korkmadan konuşmaya devam edeceğim"

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Dilan Öztürk, "Sanığın vekilleri bana neden bugüne kadar korkup şikayetçi olmadığımı ve bu korkuyu neden bugün yenebildiğimi sordular. Ben hayatta kaldığım için korkmadan konuşabiliyorum ve konuşmaya devam edeceğim. Bu olay sonrasında sanığın maddi yükümlülüğünün azaldığını, işlerini yürütemediğini ve çalıştığı sektörde adının karalandığını söylediler. Çocuklarımın tazminatından bahsedildi. Sanık, boşandığımızdan bu yana 3 yıl boyunca tazminatı zaten vermemişti. Olayın yaşandığı anın 15 saniyelik görüntülerini tüm Türkiye izledi. Zanlı olay anında bana 'Seni öldüreceğim' diyerek silahı doğrultmuştu. Ben çocuklarımı iteklediğimi söyledim. Ama mahkemede iteklenenin sanık olduğunu beyan ettiler. Benim söylediklerimi çarpıttılar" dedi.

"Çocuklarımla birlikte huzur, sağlık ve güven içerisinde yaşamak istiyorum"

Mahkemenin delillerin yetersizliği nedeniyle duruşmayı ertelediğini kaydeden Öztürk, "Bu süreçte tutukluluk hali devam edecek. Olması gereken bu. Avukatları, sanığın tutuksuz yargılanmasını isteyerek, bir daha böyle bir olaya karışırsa en üst mahkemeden yargılanması talebinde bulundu. Kişinin maddi kazançları bir kadının can sağlığından ve iki tane evladın annesiz kalmasından daha mı önemli? Ülkenin asıl amacı insanları korumak değil mi? Ben sonuna kadar bu davanın arkasında olacağımı tüm Türkiye'ye söylüyorum. Ben çocuklarımla birlikte huzur, sağlık ve güven içerisinde yaşamak istiyorum. Ben bilim insanı olarak Türkiye statüsünde yer alan bir insanım. Birçok insana dokunduk. Çocuklarımla birlikte bu yolda ilerlemeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

"Dilan'ın hayatta kalması, silahın tutukluk yapması sayesinde oldu"

Dilan Öztürk'ün avukatı Şirin Şeyma Bulut ise, sanığın serbest bırakılması yönündeki talebe tepki göstererek, şunları söyledi:

"Karşı tarafın avukatları, sanığın serbest bırakılmasını ve yeniden suç işlemesi halinde tutuklanmasını talep etti. Ancak bir sonraki suçun cinayet olmasından endişe ediyoruz. Dilan'ın hayatta kalması, silahın tutukluk yapması sayesinde oldu. Sanık, üçüncü ve dördüncü kez ateş etmek istediğinde silahın çalışıp çalışmadığını test etti. Olayda kullanılan silah ise hala bulunamadı. Bu silahın başka suçlarda kullanılıp kullanılmadığını da bilmiyoruz. Tek talebimiz, sanığın en üst hadden ve hiçbir indirim uygulanmadan cezalandırılması. Bizim için en önemli konu, Dilan'ın ve çocuklarının bundan sonraki hayatlarını güven içinde sürdürebilmesi. Müvekkilim hala arkasına bakmadan yürüyemiyor, işine ve evine giderken tedirginlik yaşıyor. Sanık cezaevinden çıktığında Dilan'ın kapısına dayanmasından endişe ediyoruz."

Kaynak: İHA
3. SayfaMahkemeGüncelAdanaSon Dakika

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