Adana\'da motosiklet kazası: 1 yaralı

Adana'da meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

MOTOSİKLETLER ÇARPIŞTI

Kaza, merkez Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki bir motosiklet ile üç tekerlekli motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

KAZA ANI KAMERADA

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.