Motosiklet kazasında kadın öldü, yakını cesedin başından ayrılamadı - Son Dakika
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Motosiklet kazasında kadın öldü, yakını cesedin başından ayrılamadı

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Adana'da tıra arkadan çarpan motosikletteki kadın hayatını kaybederken, kocası ağır yaralandı. Kaza yerine gelen kadının bir akrabasının ise, cesedin başında oturup kalması yürekleri dağladı.

26.08.2024 16:38  Güncelleme: 18:53
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tır ile çarpışan motosikletteki kadın hayatını kaybetti.

Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Ercan Togay kullandığı motosiklet ile önündeki seyir halinde bulunan M.K. idaresindeki tıra arkadan çarptı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çarpmanın etkisiyle Ercan Togay ve arkasındaki Havva Togay yere düştü. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ercan Togay'ı hastaneye kaldırırken Havva Togay'ın olay yerinde öldüğünü tespit etti.

CESET BAŞINDA AĞLADILAR

Havva Togay'ın bir yakınının cesedin başına oturup kalması yürekleri yaktı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Havva Togay'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, tır sürücüsü M.K. gözaltına alındı.

Motosiklet kazasında kadın öldü, yakını cesedin başından ayrılamadı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Motosiklet kazasında kadın öldü, yakını cesedin başından ayrılamadı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Can Akçay: dikkat etmek lazım artık insan hayatı çok basit Allah sabır versin çok zor 0 0 Yanıtla

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