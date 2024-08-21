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Adana'da müstakil evden 4 kamyon çöp çıktı: Çöp evi temizleyen işçilerden biri kokudan fenalaştı hastanelik oldu

Temizlik işçileri 10 saatlik çalışma sonrasında çöp evi temizleyebildi

ADANA - Adana'da kötü kokuların gelmesi üzerine mahallelinin ihbarıyla polis nezaretinde eve giren belediye ekipleri çöp ev ile karşılaştı. 4 kamyon çöpün çıktığı ev yaklaşık 10 saatte temizlenirken bir temizlik işçisi de kokudan fenalaşarak hastanelik oldu.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde bir müstakil evde meydana geldi. Abdullah Aslan'a ait evden uzun zamandır çöp kokusu gelmesi üzerine durum 112 Çağrı Merkezine bildirildi. Bölgeye polis ve Seyhan Beleyesine ait temizlik işlerinde çalışan işçiler sevk edildi.

Polis nezaretinde eve giren işçiler kapı açıldığında adeta 'çöplük' ile karşılaştı. Evde yaklaşık 10 saat boyunca temizlik çalışması yapıldı. Yapılan temizlik çalışması sırasında bir işçi kokudan fenalaştı.

İşçinin fenalaşması üzerine bölgeye sağlık ekipleri de sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansa bindirilen işçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Evde yapılan temizlik çalışmalarında işe yaklaşık 4 kamyon çöp çıkartıldı.

"20 yıla yakındır burası böyle"

Mahalleli Osman Köksal, "Burası 20 yıla yakındır bu şekilde. Bu sokak daha önce kapalıydı ama yol açtılar. Bunları görmüyoruz, evden çıkmıyorlar. Bir kişi var o topluyor genelde. Sanırım bu kişi hasta ve ruh sağlığına da götürüyorlar. Sağda solda ne varsa toplayıp getiriyor. Bu kokuyu ve görüntüyü kim ihbar etmez. Burada biriktirmenin ne faydası var, parada etmez bunlar. Milletin çocuğu var, sinekten geçilmiyor çok rahatsızız. Burayı temizliyorlar ama iki hafta sonra yine böyle olacak" dedi.