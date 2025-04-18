Adana\'da Organize Suç Operasyonu: 109 Gözaltı

Adana merkezli 4 ilde organize bir suç örgütüne yönelik şafak vakti yapılan operasyonda, aralarında çete liderinin de bulunduğu 109 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Ceyhan KOM Büro Amirliği ekipleri, 8 ay boyunca teknik ve fiziki takip sonucunda S.B.'nin (26)liderliğini yaptığı organize suç örgütüne yönelik çalışmasında 115 şüphelinin kimliğini belirledi. Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin yakalanması için gözaltı kararı verdi. KOM ekiplerinin yürüttüğü çalışma neticesinde Adana merkezli olarak Osmaniye, Mersin ve Antalya'da 280 ekip ve 700 polisin katılımıyla 115 şüpheliye ait 118 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat timlerinin de desteği ile evlerin kapısının koçbaşıyla kırılarak içeri girildiği operasyonda, çete lideri S.B. ve diğer şüpheliler etkisiz hale getirildi. Adreslerde yapılan aramalarda 27 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 27 adet şarjör, 858 adet mermi, 103 adet uyuşturucu hap ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyonda 109 kişi yakalanırken, 6 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Yakalanan şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelik yağma, kasten yaralama, silahlı tehdit, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma gibi birçok suçu işlediği belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 109 şüpheli adliyeye sevk edildi. Öte yandan, suçtan kazanılan para ile elde edildiği değerlendirilen 3 otomobile el konuldu. - ADANA