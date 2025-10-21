Adana\'da Otomobil İçinde Ölü Bulundu

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde aracıyla seyir halinde olan 54 yaşındaki İlyas Ünalan, bir anda fenalaştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Aracın yol ortasında durması üzerine vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ünalan'ın hayatını kaybettiği tespit etti.

DARP İZLERİNE RASTLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptığı ilk incelemede Ünalan'da darp izine rastladı. Ünalan'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, aynı aileden O.C, G.C ve N.C'yi gözaltına aldı.