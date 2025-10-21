Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde aracıyla seyir halinde olan 54 yaşındaki İlyas Ünalan, bir anda fenalaştı.
Aracın yol ortasında durması üzerine vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ünalan'ın hayatını kaybettiği tespit etti.
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptığı ilk incelemede Ünalan'da darp izine rastladı. Ünalan'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, aynı aileden O.C, G.C ve N.C'yi gözaltına aldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Adana'da Otomobil İçinde Ölü Bulundu - Son Dakika
