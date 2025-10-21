Adana'da Otomobil İçinde Ölü Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Adana'da Otomobil İçinde Ölü Bulundu

Adana\'da Otomobil İçinde Ölü Bulundu
21.10.2025 19:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da bir kişi otomobilinde ölü bulundu; darp izleri var, cinayet ihtimali araştırılıyor.

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde aracıyla seyir halinde olan 54 yaşındaki İlyas Ünalan, bir anda fenalaştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Aracın yol ortasında durması üzerine vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ünalan'ın hayatını kaybettiği tespit etti.

Adana'da Otomobilinde Ölü Bulunan Kişide Darp İzleri Tespit Edildi

DARP İZLERİNE RASTLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptığı ilk incelemede Ünalan'da darp izine rastladı. Ünalan'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana'da Otomobilinde Ölü Bulunan Kişide Darp İzleri Tespit Edildi

AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, aynı aileden O.C, G.C ve N.C'yi gözaltına aldı.

Adana'da Otomobilinde Ölü Bulunan Kişide Darp İzleri Tespit Edildi
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Çukurova, Politika, Otomobil, Cinayet, 3-sayfa, Olaylar, Polis, Hukuk, adana, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Otomobil İçinde Ölü Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Her şeyini kendi yaptı, şimdi yakmayı düşünüyor Her şeyini kendi yaptı, şimdi yakmayı düşünüyor
800 nüfuslu köy takımı şampiyon oldu 800 nüfuslu köy takımı şampiyon oldu
Av tüfeğiyle oğlunu öldürdü, eşini ağır yaraladı Av tüfeğiyle oğlunu öldürdü, eşini ağır yaraladı
Trump Hamas’ı açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız Trump Hamas'ı açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız
İşsiz kalınca ekti, hayatı değişti Kilosunu 200-300 bin TL’ye satıyor İşsiz kalınca ekti, hayatı değişti! Kilosunu 200-300 bin TL'ye satıyor
Türkiye istedi, İsrail kabul etti Haniye ailesi dahil 66 kişi Gazze’den çıktı Türkiye istedi, İsrail kabul etti! Haniye ailesi dahil 66 kişi Gazze'den çıktı

23:10
Yusuf Akçiçek siftah yaptı, Al Hilal liderliğe oturdu
Yusuf Akçiçek siftah yaptı, Al Hilal liderliğe oturdu
22:55
TSK’nın Irak ve Suriye’deki görev süresi 3 yıl daha uzatıldı
TSK'nın Irak ve Suriye'deki görev süresi 3 yıl daha uzatıldı
22:41
Stuttgart cephesinden Fenerbahçe’yi kızdıracak açıklama
Stuttgart cephesinden Fenerbahçe'yi kızdıracak açıklama
22:13
Kenan İmirzalıoğlu’nun “Aile Bir İmtihandır“ dizisinde alacağı ücret belli oldu
Kenan İmirzalıoğlu'nun "Aile Bir İmtihandır" dizisinde alacağı ücret belli oldu
21:48
Adana’da F-16’lar alçak uçuş yaptı
Adana'da F-16'lar alçak uçuş yaptı
20:21
Bahçeli’nin “82 KKTC olmalı“ çıkışına yanıt geldi
Bahçeli'nin "82 KKTC olmalı" çıkışına yanıt geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2025 23:57:10. #7.13#
SON DAKİKA: Adana'da Otomobil İçinde Ölü Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.