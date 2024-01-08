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Adana'da Otoyol Kazasında Bir Polis Memuru Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Adana'da Otoyol Kazasında Bir Polis Memuru Hayatını Kaybetti

Adana'da meydana gelen trafik kazasında, İstanbul'da görevli bir polis memuru hayatını kaybetti, bir polis memuru ise yaralandı. İddiaya göre, izne ayrılan polis memurlarının otomobili çekiciye arkadan çarptı. Kazada hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana\'da Otoyol Kazasında Bir Polis Memuru Hayatını Kaybetti
08.01.2024 - 10:32,
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Adana'da otoyolda otomobilin çekiciye arkadan çarpması sonucu İstanbul'da görevli bir polis memuru hayatını kaybederken, bir polis memuru da yaralandı.

Kaza, Pozantı- Ankara otoyolu Akçatekir mevkiinde meydana geldi. İddiayı göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Şişli Devriye Ekiplerinde görevli arkadaş iki polis memuru izne ayrılarak memleketlerine doğru yola çıktı. Yusuf Morcalı'nın (26) kullandığı PEUGEOT marka 44 AEJ 202 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önünde seyreden çekiciye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil hurda yığınına dönerken çevredeki vatandaşlar kazayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye sağlık ekipleri yaralı iki polis memurunu hastaneye kaldırdı. Polis memurlarından Mehmet Talha Selaldı (24) yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yusuf Morcalı'nın ise hastanede tedavisi devam ediyor.

Hayatını kaybeden polis memuru Mehmet Talha Selaldı'nın cenazesi ise Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İHA
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İstanbul, Adana, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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