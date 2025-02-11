Adana\'da Pusu: 3 Çocuk Babası Öldürüldü

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Adana'da otomobiline bindiği sırada otoparkta pusuya düşürülerek öldürülen 3 çocuk babası adamın kız kardeşi, "Ağabeyim hain bir pusuda öldürüldü" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Cinayet anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 6 Şubat saat 19.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Saltuk Buğra Keçebaş, oturduğu apartmanın otoparkına otomobilini park edip aracından indiği sırada kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Keçebaş, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden çok sayıda kurşunla ağır yaralandı. Saldırgan, olay yerinden kaçarken ağır yaralanan Keçebaş, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Keçebaş, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cinayet anı güvenlik kamerasında

Öte yandan cinayet anı apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Saldırganın ağacın arkasına saklandığı, Keçebaş'ın otomobiline bineceği sırada koşarak gelip tabancayla ateş ettiği görüldü.

"Hayatına kastedecek bir saldırı beklemiyorduk"

Otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilen Saltuk Buğra Keçebaş'ın ablası Tuğra Keçebaş, İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Keçebaş, "Benim kardeşim hain bir pusuda öldürüldü. Zaten tehditler alıyordu ancak bu kadar hayatına kastedecek kadar bir saldırı beklemiyorduk. 3 çocuğu vardı ve onlar yetim kaldı. Olayı yapan saldırgan halen yakalanamamış. Emniyet birkaç kişiyi gözaltına almış ama soruşturma sürecinde bilgi alamıyoruz. Saldırganın bir an önce yakalanmasını istiyoruz" dedi.

"Çok duyarsız bir toplum olduk"

Saltuk Buğra Keçebaş'ın, firari suç örgütüyle ilgili yaptığı paylaşımla alakalı da konuşan abla Keçebaş, "Kardeşim 2 yıl önce bir yanlış anlaşılmadan dolayı öyle paylaşım yaptı ancak o paylaşım nedeniyle öldürülmedi. O insanlarla zaten barış sağlanmıştı. Kardeşimi kimin öldürdüğünü tam bilmiyoruz. Ancak çok duyarsız bir toplum olduk. Kardeşim ilk vurulduğu anda ambulans yerine birisi çıkıp onu otomobille hastaneye kaldırsa belki kurtarılabilirdi" ifadelerini kullandı. - ADANA