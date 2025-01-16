Adana'da vahşet! İki kardeşe kurşun yağdırdılar - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Adana'da vahşet! İki kardeşe kurşun yağdırdılar

Geniş Video İzle

Adana'nın Sarıçam ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavga sonucu Serdar ile Umut Akipa vücutlarının çeşitli yerlerinden vurularak hayatını kaybetti. Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulunurken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

16.01.2025 06:04  Güncelleme: 07:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da iki kardeş, çıkan silahlı kavgada tabanca ile vurularak öldürüldü. İhbar sonrası olay yerine gelen polis, 12 adet boş kovan buldu.

İKİ KARDEŞE KURŞUN YAĞDIRDILAR

Olay, saat. 04.00 sıralarında Sarıçam ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebepten ötürü tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir grubun içinde yer alan ve kardeş olan Serdar ile Umut Akipa, diğer grubun silahla ateş etmesi sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden vuruldu.

Adana'da vahşet! İki kardeşe kurşun yağdırdılar

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Kardeşler kanlar içerisinde yere yığılırken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Umut Akipa'nın öldüğünü belirlerken Serdar Akipa hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Serdar Akipa da kurtarılamadı. Akipa kardeşlerin cesetleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana'da vahşet! İki kardeşe kurşun yağdırdılar

OLAY YERİNDE 12 BOŞ KOVAN BULUNDU

Polis olay yerinde 12 adet boş kovan bulurken, bölgede delil çalışması yaptı. Şüphelileri yakalama çalışması devam ediyor.

Adana\'da vahşet! İki kardeşe kurşun yağdırdılar
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Sarıçam, Kavga, Adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da vahşet! İki kardeşe kurşun yağdırdılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Mükerrem Kılıç:
    tiplerine bakılırsa niye olduğu da belli 56 6 Yanıtla
  • poyraz can:
    tiplerinden bunların da masum olmadıklarını anlamak zor olmasa gerek. 55 6 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    sabahın dördünde kim ne için kavga eder, yorgan kavgası değilse, su testisidir, rant büyüktür, Allah rahmet eylesin 55 4 Yanıtla
  • mert çelik:
    idam yok ne olcakkı 35 9 Yanıtla
  • Ramo:
    sebep ne olursa olsun insan öldürenin canını devlet alacak yani idamın olmadığı yerde adalet olmaz 34 7 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    gecenin 4 de ne isleri var disarda silahla catisna varsa mafya isidir 37 1 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    her boka idam isteyen makarna kafaların toplatılıp yeniden eğitilmesi gerek. 17 18 Yanıtla
  • Etirol Orhan:
    egıtımın olmadıgı yerde cehalet herzaman onde gelır koy okulunda 10 ogrencı var dıye okulu kapatan camıde 2 yaslı var dıye ımam atayan zızhnıyet ıle aynı ıman kaybolacak bırsey degıl ama ılım koybolur eogrenılmeyınce 23 9 Yanıtla
  • aykut koçak:
    Bence ülke açısından iyi bir haber iki fuzuli insan daha eksildi 6 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:09 Büyük kalabalık toplandı CHP’den Beşiktaş’ta ’demokrasi’ mitingi Büyük kalabalık toplandı! CHP'den Beşiktaş'ta 'demokrasi' mitingi
16:54 İstanbul’da sahte içki baskını: Binlere litre kaçak alkol ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı İstanbul'da sahte içki baskını: Binlere litre kaçak alkol ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı
16:01 ’’Aktif siyaseti bırakacağım’’ diyen Soylu planını açıkladı ''Aktif siyaseti bırakacağım'' diyen Soylu planını açıkladı
15:40 Yabancı VAR kararı sonrası MHK’da iki istifa Yabancı VAR kararı sonrası MHK'da iki istifa
14:47 Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket
23:31 Kalp krizi geçiren Yılmaz Özdil’in sağlık durumunda yeni gelişme Kalp krizi geçiren Yılmaz Özdil'in sağlık durumunda yeni gelişme
23:19 Eşine bunu yapan yandı Mahkemeden emsal boşanma kararı Eşine bunu yapan yandı! Mahkemeden emsal boşanma kararı
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:49 Bağcılar’da 12 yaşındaki kız çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı Bağcılar'da 12 yaşındaki kız çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:29 Cristiano Ronaldo’ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif Cristiano Ronaldo'ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 17:45:59. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da vahşet! İki kardeşe kurşun yağdırdılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.