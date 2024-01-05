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Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı, 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı, 3 şüpheli tutuklandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yılbaşı gecesi meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Saldırıyla ilgili 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Adana\'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı, 3 şüpheli tutuklandı
05.01.2024 - 19:01,  Güncelleme: 19:05
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde yılbaşı gecesi meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği, oğlunun da yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Ceyhan ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde 31 Aralık gecesi, evlerinin önünde park halindeki otomobilde Muhammed Öztek, bir süre önce mahkeme kararıyla soyadını değiştiren babası Nihat Öztalum ile sohbet ederken, araca kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldı. Çevredekiler, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan baba ve oğlunu Ceyhan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Muhammed Öztek, müdahalelere rağmen kurtarılamadı, Nihat Öztalum'un ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Muhammed Öztek'in, aralarında alacak meselesi olduğu iddia edilen akrabaları Ö.Ç., Süleyman S., Mithat S. ve Naim S. gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Süleyman S., Mithat S. ve Naim S. tutuklandı, Ö.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - ADANA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı, 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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