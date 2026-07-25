Adana’da su borusu patladı, yollar göl oldu
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Adana Seyhan'da Büyükşehir Belediyesi'ne ait içme suyu borusu patladı. Yolda göçük oluşurken ana arterler ve ara sokaklar suyla doldu, trafik aksadı. Ekipler bölgede çalışma başlattı.
Adana'da patlayan su borusu nedeniyle yollar göle döndü.
Merkez Seyhan ilçesine bağlı Barış Bulvarı'nda Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne ait içme suyu borusu patladı. Su borusunun patlamasıyla yolda göçük oluşurken ana arterler ve ara sokaklar kısa sürede suyla doldu. Göle dönen yollarda trafikte aksamalar yaşandı. Durumun bildirilmesi üzerine ekiplerin bölgede çalışma başlattığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
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