Adana'da acı olay: İki kardeş iki yıl arayla kanalda boğuldu - Son Dakika
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Adana'da acı olay: İki kardeş iki yıl arayla kanalda boğuldu

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Adana'da 14 yaşındaki Muhammed Ahmet, serinlemek için girdiği sulama kanalında boğularak hayatını kaybetti. Acılı ailenin 2 yıl öncede aynı kanalda 17 yaşındaki oğullarını kaybettikleri öğrenildi.

15.09.2024 12:46
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Edinilen bilgiye göre olay dün Yeşilyurt Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre serinlemek için arkadaşıyla birlikte Mavi Bulvarda sulama kanalına giren 14 yaşındaki Muhammed Ahmet, sulama kanalında kayboldu. Ahmet'in cansız bedeni olay yerine gelen dalgıç polisler tarafından çıkartıldı. Ahmet'in cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Adana'da acı olay: İki kardeş iki yıl arayla kanalda boğuldu

2 YIL ÖNCE DE ABİSİ SULAMA KANALINDA BOĞULMUŞ

Bu arada Ahmet'in ağabeyi Kasım Ahmet'in de 2 yıl önce Yunusoğlu Mahallesinde sulama kanalında boğulduğu ortaya çıktı. Acılı aile 2 yıl arayla iki çocuğunu sulama kanalında kaybetmenin acısını yaşadı. Baba Ahmet Kasım 7 çocuğundan 2'sini sulama kanalında kaybetmenin acısıyla güçlükle ayakta durabildi. Boğulan çocuğun kuzeni İbrahim Mustafa, tarım işçiliği ve inşaatlarda çalışarak geçimlerini sağladıklarını 2 yıl arayla iki kuzeninin boğulduğunu söyledi. Cenaze otopsinin ardından adli tıp kurumu morgundan alınarak toprağa verilmek üzere Küçükoba Mezarlığına götürüldü.

Adana'da acı olay: İki kardeş iki yıl arayla kanalda boğuldu
Adana\'da acı olay: İki kardeş iki yıl arayla kanalda boğuldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da acı olay: İki kardeş iki yıl arayla kanalda boğuldu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Recep Şehitoğlu: ALL sabırlar versin rahmet eylesin 14 1 Yanıtla
  • Gakko 23: La ilâhe illallah. Allah rahmet eylesin ailesine sabırlar diliyorum 3 0 Yanıtla

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