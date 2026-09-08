Adana\'da trafik kurallarına uymayan 175 sürücüye 901 bin TL ceza kesildi

Adana'da trafik kurallarına uymayan 175 sürücüye toplam 901 bin TL para cezası uygulandı. Yayalara yol vermediği için ceza kesilen bir sürücü, "Yola çıkmazsa ben nerden bileyim geçmek istediğin, adım atacak ki ben durayım. Hatalı olan o" demesi dikkat çekti.

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Bülent Angın Bulvarı'nda geniş kapsamlı uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada kurallara uymayan sürücülere adeta ceza yağdı. Cep telefonu kullanma, kask kullanmamak, film cam, yayalara ol vermemek, muayenesiz araç, motosikletlerin yaya geçidini kullanması, dur ikazına uymamak gibi çeşitli maddelerden toplam 175 sürücüye toplam 901 bin TL para cezası uygulandı.

"Ceza yedi, suçu yayaya attı"

Yayalara yol vermediği için 5 bin 662 TL para cezası kesilen Sabri D., "Yaya orada bekliyor. Yola çıkmazsa ben nereden bileyim geçmek istediğini. Adım atacak ki ben durayım. Hatalı olan o" demesi dikkat çekti.

"Vurduk mu, öldürdük mü"

Yaya yol vermediği için ceza yiyen Yaşar A.'da cezaya sitem etti. Yaşar A., "Olmayan yayayı nasıl fark edeyim. Ne oldu. Vurduk mu, öldürdük mü" dedi. Bir başka yayaya yol vermeyen sürücü Necati Ö. ise "Çarpmamak için araçları takip ettik" dedi.