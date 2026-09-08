Adana'da trafik kurallarına uymayan 175 sürücüye 901 bin TL ceza kesildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da trafik kurallarına uymayan 175 sürücüye 901 bin TL ceza kesildi

Adana\'da trafik kurallarına uymayan 175 sürücüye 901 bin TL ceza kesildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde yapılan denetimde trafik kurallarına uymayan 175 sürücüye toplam 901 bin TL ceza uygulandı. Yayalara yol vermeyen bazı sürücüler ise suçu yayalara atarak tepki gösterdi.

Adana'da trafik kurallarına uymayan 175 sürücüye toplam 901 bin TL para cezası uygulandı. Yayalara yol vermediği için ceza kesilen bir sürücü, "Yola çıkmazsa ben nerden bileyim geçmek istediğin, adım atacak ki ben durayım. Hatalı olan o" demesi dikkat çekti.

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Bülent Angın Bulvarı'nda geniş kapsamlı uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada kurallara uymayan sürücülere adeta ceza yağdı. Cep telefonu kullanma, kask kullanmamak, film cam, yayalara ol vermemek, muayenesiz araç, motosikletlerin yaya geçidini kullanması, dur ikazına uymamak gibi çeşitli maddelerden toplam 175 sürücüye toplam 901 bin TL para cezası uygulandı.

"Ceza yedi, suçu yayaya attı"

Yayalara yol vermediği için 5 bin 662 TL para cezası kesilen Sabri D., "Yaya orada bekliyor. Yola çıkmazsa ben nereden bileyim geçmek istediğini. Adım atacak ki ben durayım. Hatalı olan o" demesi dikkat çekti.

"Vurduk mu, öldürdük mü"

Yaya yol vermediği için ceza yiyen Yaşar A.'da cezaya sitem etti. Yaşar A., "Olmayan yayayı nasıl fark edeyim. Ne oldu. Vurduk mu, öldürdük mü" dedi. Bir başka yayaya yol vermeyen sürücü Necati Ö. ise "Çarpmamak için araçları takip ettik" dedi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Seyhan, Trafik, Adana, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da trafik kurallarına uymayan 175 sürücüye 901 bin TL ceza kesildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Endişelendiren görüntü Yanına yaklaşanlar telefondan gelen sese odaklandı Endişelendiren görüntü! Yanına yaklaşanlar telefondan gelen sese odaklandı
Endonezya’da çarşı alevlere teslim oldu 6’sı çocuk 11 ölü Endonezya'da çarşı alevlere teslim oldu! 6'sı çocuk 11 ölü
Gyirong’daki heyelanda can kaybı 43’e çıktı, 519 kişiden haber alınamıyor Gyirong'daki heyelanda can kaybı 43'e çıktı, 519 kişiden haber alınamıyor
İspanya Başbakanı Sanchez’den Kayseri’deki liseye mektup İspanya Başbakanı Sanchez'den Kayseri'deki liseye mektup
8 yıldır firariydi Kadın kılığında yakalandı 8 yıldır firariydi! Kadın kılığında yakalandı
Vatandaşa kan kusturmuşlardı Sonunda yakayı ele verdiler Vatandaşa kan kusturmuşlardı! Sonunda yakayı ele verdiler

11:10
Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası DEM Parti’nin başına geçebilir
Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası! DEM Parti'nin başına geçebilir
10:55
İstiklal Marşı’nı okuduğu için eleştirilmişti Milli voleybolcudan tokat gibi yanıt
İstiklal Marşı'nı okuduğu için eleştirilmişti! Milli voleybolcudan tokat gibi yanıt
10:53
İntihar edeceğini söyleyen kızın yayınına annesi de girdi
İntihar edeceğini söyleyen kızın yayınına annesi de girdi
10:35
Vanlı Kara Haydar’ın başını yakan görüntü
Vanlı Kara Haydar'ın başını yakan görüntü
10:23
Cübbeli Ahmet’ten itiraz geldi: İslam’a göre de caiz değil
Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil
09:57
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimi başladı İşte ilk tur sonuçları
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimi başladı! İşte ilk tur sonuçları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 11:20:09. #7.13#
SON DAKİKA: Adana'da trafik kurallarına uymayan 175 sürücüye 901 bin TL ceza kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement