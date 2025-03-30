Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Adana'da uyuşturucu haplarla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

ADANA - Adana'nın İmamoğlu ilçesinde uyuşturucu haplarla yakalanan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, İmamoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında belirlenen şüpheli bir araç takibe alındı. Takip edilen otomobil durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramda 418 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliler H.İ.A. ve H.Y. gözaltına alındı.

2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.