Adana\'da veterineri darp edip Atatürk\'e hakaret eden şahıs tutuklandı

Adana'da bir veterineri darp edip Atatürk'e hakaret eden şahıs, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 6 Ocak günü merkez Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir veteriner kliniğinde meydana geldi. Evde beslediği kedisini, eşi ve çocuğuyla veterinere götüren B.Y. (53) iddiaya göre, klinikte eşine kedilere çok para harcadığını söyleyerek hakaret etti. Çıkan tartışmada klinikte görevli Melek Nida Şahin'i darp edip Atatürk'e hakaret eden şahıs, çevredekilerin araya girmesiyle dışarı çıkarıldı. Yaşananları cep telefonuyla kayda alan Şahin, olayın ardından hastaneye giderek darp raporu aldı ve B.Y. hakkında şikayetçi oldu. Görüntüleri izleyen polis ekipleri, şahsı gözaltına aldı. B.Y., ifadesinde Atatürk'ü çok sevdiğini ancak yakın zamanda olduğu ameliyat nedeniyle kullandığı ilaçların etkisinde olduğunu ve pişman olduğunu belirtti. İfadesinin ardından mahkemeye sevk edilen B.Y., tutuklandı. - ADANA