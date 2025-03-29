Adana\'da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir evde oturan anne Y.G., komşusuna giderken 6 yaşındaki zihinsel engelli oğlu Doğukan G. ile 5 yaşındaki kuzeni Kurtuluş Can N.'yi yalnız bıraktı.

BİR ANDA DUMANLAR YÜKSELDİ

Bu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle evde yangın çıktı. Bir anda evden yükselen dumanları fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

İtfaiye ekipleri eve girip yangını söndürürken 2 çocuğun yan yana duran cansız bedenlerine ulaştı. Çocukların yakınları, olay yerinde gözyaşı döktü.

Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından çocukların cesetleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.