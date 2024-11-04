Adana'da Yangın: 4 Kişi Dumandan Etkilendi - Son Dakika
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Adana'da Yangın: 4 Kişi Dumandan Etkilendi

Adana\'da Yangın: 4 Kişi Dumandan Etkilendi

Adana'da 3 katlı evde çıkan yangında 1'i bebek 4 kişi dumandan etkilendi, ev ve otomobil yandı.

04.11.2024 13:42
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Adana'da 3 katlı müstakil evde çıkan yangında 1'i bebek 4 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken garajda bulunan otomobil ve ev tamamen yandı.

Yangın, sabah 09.00 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. Kara P.'ye ait 3 katlı müstakil evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler bir anda tüm evi kapladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri evin içerisinde mahsur kalan 1'i bebek 4 kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen 4 kişi sağlık ekiplerince tedavi edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında ev tamamen kullanılamaz hale gelirken garajda bulunan bir otomobil de yandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Yangın: 4 Kişi Dumandan Etkilendi - Son Dakika

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