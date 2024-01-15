Adana\'da yapılan operasyonda 2 hafif makineli tüfek ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Adana'da Seyhan araştırma ekiplerinin bir müstakil eve yaptığı operasyonda 2 hafif makineli tüfek ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, "Huzurunuz Gururumuzdur" sloganı çerçevesinde ruhsatsız silah bulunduran ve satışını yapan kişilere yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir evde ruhsatsız silahlar olduğu belirlendi. Ekipler söz konusu müstakil eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan arama çalışmalarında, 2 hafif makineli tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 81 mermi ile 7 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheli Ferhat T.'nin ise yakalama çalışmaları devam ediyor. - ADANA