Adana'da Yasa Dışı Bahis Çetesi Çökertildi - Son Dakika
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Adana'da Yasa Dışı Bahis Çetesi Çökertildi

Adana\'da Yasa Dışı Bahis Çetesi Çökertildi

Adana'da siber polisi yasa dışı bahis ofisine düzenlediği baskında 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

10.12.2024 10:04
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Adana'da siber polisi yasa dışı bahisten elde edilen paraları yurt dışına aktarmak için açılan ofise yaptığı baskında 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 5'i tutuklanırken ofiste yurt dışına aylık 80 milyon lira para aktarıldığı öne sürüldü.

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, merkez ilçe Seyhan'da yer alan bir iş merkezinde kurulan ofiste, 'yasa dışı bahisten elde edilen paranın yönetimiyle birlikte yurt dışına transferinin gerçekleştirildiği istihbaratı üzerine harekete geçti. Polis, bu bilgi üzerine adrese baskın düzenledi. Polis baskında ofis yöneticisi Z.D. ile birlikte A.G., E.S., B.T., O.K., K.Ö. ve A.Ö.'yü gözaltına aldı.

Yürütülen soruşturmada Z.D.'nin önce iddia oynattığı, sonra da 'yasa dışı bahis çetesine dahil olup, hem işlerini büyüttüğü, hem de kazancını arttırdığı belirlendi. Z.D.'nin, kurduğu ofiste yurt dışı bağlantılı bir internet sitesi üzerinden, ağırlıklı olarak spor müsabakalarına bahis oynatıldığı, elde edilen paranın yine ofiste toplanarak, farklı hesaplardan kripto para olarak yurt dışına gönderildiği tespit edildi.

Şüphelilerin, yasa dışı bahisten gelen paraları, önce hesaplar arasında transferini gerçekleştirip, takibini zorlaştırdıkları, ardından da kripto paraya çevirip izini silmeye çalıştıkları belirlendi. Z.D. ve adamlarının, günlük yaklaşık 2 milyon lira para toplayıp, bunu yurt dışına kaçırdıkları, karşılığında da prim aldıkları öne sürüldü. Maç yoğunluğuna göre yurt dışına kripto para olarak kaçırılan aylık miktarın da 80 milyon lirayı aştığı da iddia edildi.

Emniyetteki ve savcılıktaki sorgusunda hakkındaki suçlamaları kabul ettiği öğrenilen Z.D.'nin, "Daha önce kendi çapımda iddia oynuyor ve oynatıyordum, ancak para tatlı gelince işi büyütmek istedim. Kolay yoldan para kazanmanın cazibesine kapıldım" dediği bildirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan K.Ö. ve A.Ö. 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakılırken, Z.D. ile birlikte 6 kişi de tutuklandı.

Baskında ele geçirilen onlarca dizüstü bilgisayar ve cep telefonuyla ilgili teknik incelemenin de sürdüğü belirtildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Polis, adana, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Yasa Dışı Bahis Çetesi Çökertildi - Son Dakika

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