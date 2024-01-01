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Adana'da Yeni Yılın İlk Gününde 2 Kişi İntihar Etti - Son Dakika
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Adana'da Yeni Yılın İlk Gününde 2 Kişi İntihar Etti

Adana'nın Çukurova ilçesinde bir kadın, oturdukları apartmandan atlayarak intihar etti. Seyhan ilçesinde ise bir adam evinde kendini astı. Her iki olayda da sağlık ekipleri tarafından ölü olarak bulunan kişilerin cesetleri Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana\'da Yeni Yılın İlk Gününde 2 Kişi İntihar Etti
01.01.2024 - 12:21,
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Adana'da yeni yılın ilk gününde 1'i kadın 2 kişi intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde K.Y. adlı kadın, oturdukları apartmandan aşağı atladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının olay yerinde öldüğünü belirledi. K.Y.'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bir diğer olay ise Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. A.A. isimli adam, yeni yılın ilk saatlerinde evinde kendini astı. Yakınları durumu hemen polise ve sağlık ekibine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirledi. A.A.'nın cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Adana'da Yeni Yılın İlk Gününde 2 Kişi İntihar Etti - Son Dakika
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