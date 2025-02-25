Adana'da Yola Fırlayan Çocuğa Çarpıldı

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Yola fırlayan çocuğa hafif ticari araç böyle çarptı

Çocuğa çarpmamak için manevra yapan araç park halindeki araca çarptı

ADANA - Adana'da yola fırlayan çocuğa hafif ticari aracın çarpma anı saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Seyhan ilçisne bağlı Meydan Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Kıbrıs Caddesinde ailesiyle yol kenarında bekleyen bir çok birden yola fırladı. Bu arada cadeden geçen hafif ticari araç çocuğa çarptı. Hafif ticari araç sürücüsü çocuğa çarpmamak için manevra yapıncı yol kenarında park halindeki otomobili çarptı. Bu anlar ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde kazadan sonra sürücünün hemen aracından inip yardıma koştuğu, çocuğun ise yerden kalkıp ailesine koştuğu görüldü. Çocuğun daha sonra hastaneye götürüldüğü hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.