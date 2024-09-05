Zihinsel Engelli Kıza Tecavüz İddiası: Bekçi Görevden Uzaklaştırıldı - Son Dakika
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Zihinsel Engelli Kıza Tecavüz İddiası: Bekçi Görevden Uzaklaştırıldı

Zihinsel Engelli Kıza Tecavüz İddiası: Bekçi Görevden Uzaklaştırıldı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, 17 yaşındaki zihinsel engelli bir kız çocuğuna tecavüz ettiği ve para karşılığında cinsel ilişkiye girmeye zorladığı iddia edilen bekçi Mehmet Can D., görevden uzaklaştırıldı. Olay, genç kızın annesine yaşadıklarını anlatmasıyla ortaya çıktı. Savcılık, Telegram grubundaki mesajları inceleyerek 14 sayfalık bir iddianame hazırladı. Mehmet Can D., 24 Ekim'de Ceyhan 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

05.09.2024 13:35
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde yüzde 25 zihinsel engelli 17 yaşındaki kız çocuğuna 2 sene önce tecavüz ettiği ve para karşılığı onu başkalarıyla cinsel ilişkiye zorladığı iddia edilen bekçi görevden uzaklaştırıldı.

İddialara göre, Adana'nın Ceyhan ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki yüzde 25 zihinsel engelli C.İ., 14 yaşındayken 11 Kasım 2022'de mahallede devriye atan çarşı ve mahalle bekçileri O.D. ile evli ve 1 çocuk babası Mehmet Can D.'ye (36) ailesiyle sorun yaşadığını bildirdi. Bekçiler tarafından sakinleştirilen genç kız daha sonra evine gitti. Bir süre sonra C.İ. ve bekçi Mehmet Can D. görüşmeye başladı. Yakınlaşan Mehmet Can D., genç kızı otomobiliyle okuldan almaya başladı ve onunla sevgili oldu. Yine aynı yıl Mehmet Can D., C.İ.'yi otomobiliyle okuldan alıp boş bir araziye götürdü. Burada genç kıza tecavüz eden Mehmet Can D., bu birliktelikten sonra C.İ.'yi susması için tehdit etti.

Bir süre sonra genç kızı yanına çağıran Mehmet Can D., iddiaya göre bu sefer de onu para karşılığı bekçi Fatih Ş. (36) ve Mehmet Ali T. (34) ile de cinsel ilişkiye girmesi için zorladı. Ölümle tehdit edilen, uyuşturucu madde kullandırılan genç kız birçok kez 3 bekçinin tecavüzüne uğradı. Ayrıca Mehmet Can D., birkaç kere C.İ.'ye ilişki sonrası 500-1000 TL para verip evine gönderdi.

Baskılara dayanamayıp annesine anlattı

Bekçi Mehmet Can D.'nin baskılarına dayanamayan C.İ., yaşadığı mağduriyeti 2023 yılında annesi Hatice İ.'ye anlattı. Bunun üzerine anne ve kız önce Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne daha sonra da savcılığa gidip şikayetçi oldu.

Olayı derinleştiren savcılık 'Telegram' grubu içerisindeki mesajları da ortaya çıkarttı ve 14 sayfalık iddianame hazırlandı. Bekçiler, 24 Ekim'de Ceyhan 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlayacak.

İHA'nın haberi ses getirdi

Dün İhlas Haber Ajansı'nın yayınladığı 'Bekçilerin tecavüzüne uğradığı iddia edildi, iddianamedeki detaylar kan dondurdu' haberinin ardından, görevine devam eden bekçi Mehmet Can D.'nin görevinden uzaklaştırıldığı, diğer 2 bekçi hakkında ise idari soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Ailenin avukatları ise karardan memnun olduklarını, duruşma sonrasında ise bekçilerin hak ettikleri cezayı almasını istedi.

Öte yandan, C.İ.'nin ise halen Adana dışındaki bir ilde bulunan sevgi evlerinde kaldığı öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zihinsel Engelli Kıza Tecavüz İddiası: Bekçi Görevden Uzaklaştırıldı - Son Dakika

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