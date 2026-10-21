Adana Kozan'da iddiaya göre su deposuyla ikinci kattan düşen 59 yaşındaki adam öldü

Adana Kozan'da iddiaya göre su deposuyla ikinci kattan düşen 59 yaşındaki adam öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana Kozan'da iddiaya göre güneş enerjisi sistemini tamir eden 59 yaşındaki adam, su deposuyla ikinci kattan düştü. Sağlık ekipleri adamın hayatını kaybettiğini belirledi; cenazesi Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı ve polis inceleme başlattı.
Adana'nın Kozan ilçesinde güneş enerjisi sistemini tamir ettiği sırada su deposuyla birlikte ikinci kattan düşen 59 yaşındaki adam hayatını kaybetti.
Olay, Tufanpaşa Mahallesi Billur Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, evin ikinci katında güneş enerjisi sistemini tamir eden Necati Saygıcak (59), çalıştığı sırada dengesini kaybederek su deposuyla birlikte aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Saygıcak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Saygıcak'ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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