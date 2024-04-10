Adana Kozan'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adana Kozan'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Adana Kozan\'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza, Kozan - Feke karayolunda Kozan Barajı Köprüsü'nde meydana geldi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı ve ardından hastaneye sevk edildiler. Kazada sürücüler hafif şekilde yaralanırken, diğer yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

10.04.2024 16:10
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Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelin trafik kazasında 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kozan - Feke karayolunda Kozan Barajı Köprüsü'nde meydana geldi. İddiaya göre, İsmail İ.'nin kullandığı 80 ABP 947 plakalı araç, karşı yönden gelen Mehmet Y.'nin idaresindeki 80 AUA 347 plakalı araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerde bulunan, Ümmügülsüm Y. (47), Battal Y. (84), Mustafa Tunahan K. (34), Sariye K. (34), 7 yaşındaki Feyza Betül K. ve Mahmut İ. (53) yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale, sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde yapıldı. Ardından ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan 7 yaşındaki Feyza Betül K.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazada sürücüler hafif şekilde yaralanırken, diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana Kozan'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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