Adana Sarıçam\'da cinayet ihbarı üzerine giden jandarmaya pasta sürprizi yapıldı

Adana'da bir grup vatandaş 'cinayet var' diyerek çağırdıkları jandarma ekiplerini pastayla karşılayarak, Uzman Çavuşlar Günü'nü kutladı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir grup vatandaş Uzman Çavuşlar Günü nedeniyle jandarma ekiplerine sürpriz yaptı. İlk olarak vatandaşlar cinayet olduğunu söyleyerek, ekiplere ihbarda bulundu.

Olay yerine kısa sürede gelen jandarma ekipleri, vatandaşlar tarafından 'En büyük asker bizim asker' sloganıyla karşılandı. Daha sonra ekiplere, vatandaşlar tarafından pasta ikram edildi.

Kutlama sonrası vatandaşlar, ekiplere teşekkür etti.