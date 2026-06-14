Adana'da 3 kadın eve girip pirinç ve elektrikli ocağı çaldı - Son Dakika
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Adana'da 3 kadın eve girip pirinç ve elektrikli ocağı çaldı

14.06.2026 09:56
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Adana'nın Seyhan ilçesinde bir eve giren 3 kadın, mutfaktaki pirinç, bulgur, makarna ve elektrikli ocağı çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'da bir eve giren 3 kadın, mutfakta bulunan pirinç, bulgur, makarna ve elektrikli ocağı çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Adana'da 3 kadın eve girip pirinç ve elektrikli ocağı çaldı

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kadın, bir eve girerek mutfakta bulunan gıda malzemelerini ve elektrikli ocağı aldı. Evde bulunan pirinç, bulgur ve makarnaları toplayan şüpheliler, daha sonra elektrikli ocağı da yanlarına alarak olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra eve gelen ev sahibi, mutfaktaki malzemelerin ve elektrikli ocağın yerinde olmadığını fark edince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Adana'da 3 kadın eve girip pirinç ve elektrikli ocağı çaldı

HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, 3 kadının eve girip malzemeleri alarak uzaklaşması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde şüphelilerin rahat tavırlarla sokaktan gelip sanki kendi evleriymiş gibi eve girdikleri ve 15 dakika kaldıktan sonra çıkıp gittikleri görüldü. 

Kaynak: İHA

Hırsızlık, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Seyhan, Adana, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da 3 kadın eve girip pirinç ve elektrikli ocağı çaldı - Son Dakika

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