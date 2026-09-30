Adıyaman Çelikhan\'da AFAD, spor personeline deprem tatbikatı ve yangın eğitimi verdi

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde AFAD ekipleri tarafından Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeline yönelik gerçekleştirilen deprem tatbikatı ve yangın eğitimi gerçeğini aratmadı.

Muhtemel afet ve acil durumlara karşı hazırlık seviyesinin artırılması amacıyla düzenlenen tatbikatta, deprem senaryosu üzerinden bina tahliyesi gerçekleştirildi. Personel, siren ve uyarıların ardından belirlenen güvenli alanlara yönlendirilirken, afet anında doğru hareket etme ve tahliye kuralları uygulamalı olarak gösterildi.

Tatbikatın ardından AFAD ekipleri tarafından yangın eğitimi verildi. Eğitimde yangın sırasında yapılması gerekenler, güvenli tahliye yöntemleri ve yangın söndürme ekipmanlarının doğru kullanımı anlatıldı. Personelin yangın söndürme ekipmanlarını kullanmasına yönelik uygulamalı eğitim de gerçekleştirildi.

AFAD ekipleri, afet anında panik yapılmaması, doğru davranış biçimlerinin uygulanması ve güvenli tahliyenin önemine dikkat çekti. Gerçekleştirilen tatbikat ve eğitimle personelin muhtemel deprem ve yangınlara karşı müdahale ve tahliye konusunda hazırlıklı hale getirilmesi amaçlandı.