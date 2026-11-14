Adıyaman\'da 6 metre derinliğinde obruk oluştu, polis alanı güvenlik şeridiyle çevirdi

Adıyaman'da 6 metre derinliğinde obruk oluştu, polis alanı güvenlik şeridiyle çevirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'da Altınşehir Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki Sanayi Kavşağı yakınlarında yol çöktü ve 6 metre derinliğinde, 5 metre genişliğinde obruk oluştu. Polis alanı güvenlik şeridiyle çevirdi, Karayolları ekiplerinin bölgeye gelmesi bekleniyor.
Adıyaman'da Atatürk Bulvarı'nda yolun çökmesi sonucu 6 metre derinliğinde ve 5 metre genişliğinde obruk oluştu.
Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki Sanayi Kavşağı yakınlarında yolun bir bölümü çöktü. Bölgeye gelen polis ekipleri, çökmenin meydana geldiği alanı güvenlik şeridiyle çevirdi.
Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemlerini sürdürürken Karayolları ekiplerinin olay yerine gelmesi bekleniyor.
Kaynak: İHA
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