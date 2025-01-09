Adıyaman'da akaryakıt tankeri ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Adıyaman'da akaryakıt tankeri ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı

Geniş Video İzle

Adıyaman'ın Besni ilçesinde akaryakıt tankeri ile otomobilin çarpışması sonucunda 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

09.01.2025 20:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen feci kazada akaryakıt tankeri ile otomobil çarpıştı.

KAZADA 4 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

Kaza, akşam saatlerinde Gölbası- Adıyaman karayolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Arif Berk yönetimindeki 02 FY 359 plakalı akaryakıt tankeri ile Mahmut Hamurcu yönetimindeki 27 GG 300 plakalı otomobil, çarpıştı.

Kazada sürücü Mahmut Hamurcu ile otomobilde bulunan Zeliha Hamurcu, Sevim Atlı ve Filiz Atlı hayatını kaybederken, Havva B., Samet A., Hanifi A. ile tanker sürücüsü Arif B. yaralandı.

YARALILARIN DURUMU AĞIR

Kaza yerine çok sayıda sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Havva B., Samet A. ve Hanifi A.'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi ise ekiplerin ve cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da akaryakıt tankeri ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı
Adıyaman'da akaryakıt tankeri ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı
Adıyaman'da akaryakıt tankeri ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı
Adıyaman\'da akaryakıt tankeri ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı
Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Otomobil, Adıyaman, 3-sayfa, Gündem, Besni, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da akaryakıt tankeri ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ahmet Kurtoğlu:
    ALLAH rahmet eylesin mekanları cennet olsun inşALLAH ?? 16 0 Yanıtla
    Serkan Yalçın:
    yaprağım ???? 0 1
  • Serkan Yalçın:
    Ahmet ???? ne alaka 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:31 ABD’de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi
23:38 Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı
22:27 Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor
22:01 Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal
21:44 Yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gündemde Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde
09:17 Memurların yemek bedelleri beli oldu Memurların yemek bedelleri beli oldu
09:08 Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak
08:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
08:54 Bunu da gördük Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu Bunu da gördük! Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu
08:47 TSK teyakkuzda: Suriye’ye harekat artık an meselesi TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi
08:46 Meksika lideri Sheinbaum, Trump’la dalga geçti Meksika lideri Sheinbaum, Trump'la dalga geçti
08:42 Ne diyeceğini bilemedi Ali Koç’u terleten soru Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
08:04 Gelecek, Saadet ve DEVA partileri “Yeni Yol“ ismi altında birleşiyor Gelecek, Saadet ve DEVA partileri "Yeni Yol" ismi altında birleşiyor
07:53 Japonya’da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı Japonya'da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2025 04:26:04. #1.12#
SON DAKİKA: Adıyaman'da akaryakıt tankeri ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.