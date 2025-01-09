Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen feci kazada akaryakıt tankeri ile otomobil çarpıştı.
Kaza, akşam saatlerinde Gölbası- Adıyaman karayolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Arif Berk yönetimindeki 02 FY 359 plakalı akaryakıt tankeri ile Mahmut Hamurcu yönetimindeki 27 GG 300 plakalı otomobil, çarpıştı.
Kazada sürücü Mahmut Hamurcu ile otomobilde bulunan Zeliha Hamurcu, Sevim Atlı ve Filiz Atlı hayatını kaybederken, Havva B., Samet A., Hanifi A. ile tanker sürücüsü Arif B. yaralandı.
Kaza yerine çok sayıda sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Havva B., Samet A. ve Hanifi A.'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olay yerinde hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi ise ekiplerin ve cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Adıyaman'da akaryakıt tankeri ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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