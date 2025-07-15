Adıyaman\'da Akraba Kavgası: 2 Yaralı

Adıyaman'da akraba iki grup arasında çıkan kavgada biri bıçakla, diğeri darp sonucu olmak üzere 2 kişi yaralanırken; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi'nde akraba olan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma tekmeli, yumruklu ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

AKRABA KAVGASI KANLI BİTTİ

Kavgada 1 kişi bıçakla, 1 kişi ise darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.