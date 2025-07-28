Adıyaman\'da Bıçaklı ve Silahlı Kavga: 5 Yaralı

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Kubilay Okulu yakınlarında iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada Remzi K. vücuduna isabet eden mermiyle, Hamza Ö., Muhammed K., Ramazan K. ve Senem D. ise bıçak darbeleriyle yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri her iki hastanede de yoğun güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN