Adıyaman\'da bir depremzedeye ait konteyner soyuldu

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Adıyaman'da, bir depremzedeye ait konteyner gündüz gözüyle soyuldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi K-1 Konteyner Kent içerisinde bulunan İlhan T'ye ait konteynere gündüz saatlerinde giren kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar burada bulunan klima ve televizyonu çaldı. Kapısı hiç zorlanmadan açılan ve daha sonra kapısı yine kilitlenen konteynere gelen İlhan A., durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

İlhan A., kendi üzerine zimmetli olan konteyner kapısının anahtarla açılıp hırsızlık olayının ardından yeniden anahtarla kapatıldığını vurgulayarak hırsızlık olayını gerçekleştiren şahıs yada şahısların biran önce yakalanmasını istedi. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından olay yerinden ayrıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN