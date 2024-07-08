Adıyaman'da bir depremzedeye ait konteyner soyuldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Adıyaman'da bir depremzedeye ait konteyner soyuldu

Adıyaman\'da bir depremzedeye ait konteyner soyuldu

Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi'nde bulunan bir depremzedeye ait konteyner, gündüz saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından soyuldu. Konteynerin kapısı zorlanmadan açıldıktan sonra televizyon ve klima çalındı. Konteyner sahibi durumu polise bildirdi ve olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Konteynerin anahtarla açılıp kapatıldığı belirtilerek hırsızların yakalanması istendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

08.07.2024 10:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da, bir depremzedeye ait konteyner gündüz gözüyle soyuldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi K-1 Konteyner Kent içerisinde bulunan İlhan T'ye ait konteynere gündüz saatlerinde giren kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar burada bulunan klima ve televizyonu çaldı. Kapısı hiç zorlanmadan açılan ve daha sonra kapısı yine kilitlenen konteynere gelen İlhan A., durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

İlhan A., kendi üzerine zimmetli olan konteyner kapısının anahtarla açılıp hırsızlık olayının ardından yeniden anahtarla kapatıldığını vurgulayarak hırsızlık olayını gerçekleştiren şahıs yada şahısların biran önce yakalanmasını istedi. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından olay yerinden ayrıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Adıyaman, Deprem, Güvenlik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da bir depremzedeye ait konteyner soyuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:04 Resmi sonuçlar geldi Fransa’da seçimlerin galibi “Filistin’i tanıyacağız“ diyen ittifakın lideri Resmi sonuçlar geldi! Fransa'da seçimlerin galibi "Filistin'i tanıyacağız" diyen ittifakın lideri
10:04 1 milyon kişi tehdit altında Beryl Kasırgası, ABD’yi alarma geçirdi 1 milyon kişi tehdit altında! Beryl Kasırgası, ABD'yi alarma geçirdi
08:58 Bu pazar berberlerde başladı, haftaya kuaförlere geliyor Kapatma kararı gelin ve damatları kızdırdı Bu pazar berberlerde başladı, haftaya kuaförlere geliyor! Kapatma kararı gelin ve damatları kızdırdı
08:54 Bakan Bolat’a fahiş fiyatları sordular, Afganlarla ilgili çok konuşulacak bir çıkış yaptı Bakan Bolat'a fahiş fiyatları sordular, Afganlarla ilgili çok konuşulacak bir çıkış yaptı
08:25 Bomba iddia: En düşük emekli maaşı 12 bin TL’ye çıkarılıyor, rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak Bomba iddia: En düşük emekli maaşı 12 bin TL'ye çıkarılıyor, rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak
10:30 KAP açıklaması geldi Türk Hava Yolları yeni şirket kuruyor KAP açıklaması geldi! Türk Hava Yolları yeni şirket kuruyor
10:24 Bayern Münih 22 yaşındaki yıldızı 60 milyon euroya renklerine bağladı Bayern Münih 22 yaşındaki yıldızı 60 milyon euroya renklerine bağladı
09:56 Cenk Tosun’dan çok konuşulacak EURO 2024 sözleri: Bunlar fragmandı Cenk Tosun'dan çok konuşulacak EURO 2024 sözleri: Bunlar fragmandı
09:54 Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü tekne tatilinde dudak dudağa görüntülendi Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü tekne tatilinde dudak dudağa görüntülendi
09:53 Adidas, son teknolojilere sahip Euro 2024 yarı final ve final maçlarında kullanılacak yeni topu tanıttı Adidas, son teknolojilere sahip Euro 2024 yarı final ve final maçlarında kullanılacak yeni topu tanıttı
09:36 SWM Motor, Türkiye’de üretim için başvuruları tamamladı Hedef yılda 50 bin araç SWM Motor, Türkiye'de üretim için başvuruları tamamladı! Hedef yılda 50 bin araç
09:35 Köpeklerin saldırdığı 5 yaşındaki çocuk yaşam savaşı veriyor Köpeklerin saldırdığı 5 yaşındaki çocuk yaşam savaşı veriyor
09:25 Barbie filminin yıldızı Margot Robbie hamile Barbie filminin yıldızı Margot Robbie hamile
09:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesut Özil, Türkiye’de futbol okulu kuracak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesut Özil, Türkiye'de futbol okulu kuracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2024 11:01:38. #1.12#
SON DAKİKA: Adıyaman'da bir depremzedeye ait konteyner soyuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement