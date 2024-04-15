Adıyaman\'da bir genç babasını vurup yoldan geçen adamın boğazına sarıldı

Babasını vurup yoldan geçen adamın boğazına sarıldı
Babasını yumruklarla ağır yaraladı
ADIYAMAN - Adıyaman'da, bir genç babasını yumruk darbeleriyle ağır yaralayarak dehşet saçtı. Babasını ağır yaralayan genç, sokaktan geçen bir motosiklet sürücüsünün boğazına sarılarak öldürmeye çalıştı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Mehmet Akif Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde S.D., isimli bir genç henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı 70 yaşlarındaki babası H.D'ye saldırdı. Yaşlı adamı yumruk darbeleriyle ağır yaralayan S.D., daha sonra yoldan geçen bir motosikletin üzerine atladı. Şahıs burada motosiklet sürücüsünün boğazına sarılarak sürücüyü boğarak öldürmeye çalıştı. Vatandaşların yardımıyla motosiklet sürücüsü S.D'nin ellerinden kurtarıldı. S.D., olay yerinden kaçmaya çalıştığı esnada olay yerine hızlı bir şekilde gelen polis ekipleri şahsı yakalayarak gözaltına aldı.
Bilinçsiz bir şekilde konuşmalarda bulunan ve ağır yaraladığı babasını tanımadığını belirten S.D., gözaltına alındı. Oğlu tarafından dövülerek ağır yaralanan H.D., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan H.D'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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