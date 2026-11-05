Adıyaman'da denetimde farklı kimlik bilgileri veren sürücü emniyete götürüldü - Son Dakika
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Adıyaman'da denetimde farklı kimlik bilgileri veren sürücü emniyete götürüldü

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Adıyaman\'da denetimde farklı kimlik bilgileri veren sürücü emniyete götürüldü
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Adıyaman'da trafik denetiminde motosiklet sürücüsü, kimliği olmadığını söyleyip farklı kişilere ait kimlik bilgileri verdi. Polis, bilgilerin sürücüye ait olmadığını değerlendirip gerçek kimliğine ulaşamayınca ifadesi alınmak üzere onu emniyete götürdü ve soruşturma başlattı.

Adıyaman'da trafik denetimi sırasında polis ekiplerine farklı kişilere ait kimlik bilgileri veren motosiklet sürücüsü, kimlik tespitinin yapılması amacıyla emniyete götürüldü.

Olay, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi YSE ışıklarında meydana geldi. Trafik denetimi gerçekleştiren polis ekipleri, 02 AEU 494 plakalı motosikletin sürücüsünden kimlik ibraz etmesini istedi.

Üzerinde kimliği bulunmadığını belirten sürücü, ekiplerin talebi üzerine farklı kişilere ait kimlik bilgilerini ve kimlik numaralarını verdi. Şahsın verdiği bilgileri kontrol etmek isteyen polis ekipleri tarafından yapılan sorgulamalarda, bilgilerin sürücüye ait olmadığı değerlendirildi.

Bunun üzerine ekipler, farklı kimlik bilgileri üzerinden tekrar tekrar sorgulama gerçekleştirdi. Yapılan tüm kontrollere rağmen sürücünün gerçek kimlik bilgilerine ulaşılamadı.

Kimlik tespitinin yapılması ve ifadesinin alınması amacıyla motosiklet sürücüsü Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
MotosikletAdıyaman3. SayfaTrafikGüncelPolisSon Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da denetimde farklı kimlik bilgileri veren sürücü emniyete götürüldü - Son Dakika
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