Adıyaman'da Feci Kaza: 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Adıyaman'da Feci Kaza: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

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Adıyaman'da otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

17.11.2024 17:28
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Adıyaman'da feci kaza: 3 ölü

Hafif ticari araçla çarpışan otomobil şarampole yuvarlandı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Gölbaşı Karayolu Şambayat Beldesi yakınlarında Mustafa Yılmaz idaresindeki 44 AAC 326 plakalı otomobil ile Halil A. idaresindeki 34 SIY 85 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazanın şiddetiyle şarampole yuvarlanan otomobil ağaca çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Yılmaz ile otomobilde bulunan Gazel Yılmaz ve ismi belirlenemeyen bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda jandarma ekibi, polis ekibi, AFAD ekibi ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu. Cenazeler yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman\'da Feci Kaza: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
Kaynak: İHA

Jandarma, Otomobil, Adıyaman, İtfaiye, Polis, AFAD, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Feci Kaza: 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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