“Doğruluk mu, cesaret mi?” oyunu kanlı bitti: Kuzenler birbirini bıçakladı - Son Dakika
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“Doğruluk mu, cesaret mi?” oyunu kanlı bitti: Kuzenler birbirini bıçakladı

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Adıyaman’da 16 yaşındaki iki kuzenin oynadığı “Doğruluk mu, cesaret mi?” oyunu, beklenmedik şekilde bıçaklı kavgaya dönüştü. Henüz belirlenemeyen bir nedenle birbirine saldıran kuzenlerden biri sırtından ve kolundan, diğeri ise elinden yaralandı. Hastaneye kaldırılan iki çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Adıyaman’da 16 yaşındaki iki kuzenin oynadığı “Doğruluk mu, cesaret mi?” oyunu, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçakların kullanıldığı olayda iki çocuk da yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

OYUN BİR ANDA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, Adıyaman merkez Yenisanayi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki A.E. ile kuzeni M.B., birlikte “Doğruluk mu, cesaret mi?” oyunu oynamaya başladı. Ancak oyun sırasında yaşanan tartışma kısa sürede büyüdü.

İKİ KUZEN DE BIÇAKLA YARALANDI

Yaşanan arbede sırasında kuzenler birbirlerine bıçakla saldırdı. A.E. sırtından ve kolundan yaralanırken, M.B. ise elinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan iki çocuk, daha sonra ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Tedavi altına alınan kuzenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından polis ekipleri soruşturma başlatırken, bıçaklı kavganın nasıl başladığı ve olayın tüm ayrıntılarının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Adıyaman Eğitim ve Araştırma HastanesiYaralanmaAdıyaman3. SayfaGüncelOlaySon Dakika

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