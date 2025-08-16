Adıyaman\'da İnşaat İşçisi Yüksekten Düştü

Adıyaman'da yüksekten düşen inşaat işçisi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahalle 26321 sokak içerisinde bulunan inşaatta çalışan Berat A. (25), dengesini kaybederek yüksekten düştü. Birinci kattan bodrum kata düşen Berat A., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
