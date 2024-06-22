Adıyaman\'da iş makinesi kaza yaptı

3.Sayfa

Adıyaman'da kontrolden çıkan iş makinesi devrildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Siteler Mahallesi yeni emniyet müdürlüğü binası yakınlarında Haci Ali Altındağ idaresindeki iş makinesi, alt yapı çalışmaları esnasında kontrolden çıkarak kazılan çukura devrildi. Meydana gelen kaza yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü Altındağ, her hangi bir yarasının bulunmaması üzerine hastaneye gitmeyi reddetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN